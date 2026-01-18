Atalanta
Angelino-Genoa, De Rossi lo vuole: addio possibile alla Roma | CM

Foto dell'autore

Il futuro di Angelino appare lontano dalla Roma con il terzino giallorosso che sarebbe finito nel mirino del Genoa.

Angelino
Roma, Angelino potrebbe cambiare maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il laterale della Roma non sta trovando spazio alla corte di Gasperini in questo periodo e potrebbe cambiare aria per la seconda parte di campionato.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’esterno della Roma potrebbe passare in prestito al Genoa in vista della seconda parte di stagione per tornare a giocare con continuità e tornare ad essere quello della scorsa stagione, fondamentale per la squadra giallorossa.

Daniele De Rossi è un grande estimatore del calciatore spagnolo che potrebbe cambiare andare a rinforzare la batteria degli esterni rossoblu a disposizione dell’ex allenatore giallorosso.

