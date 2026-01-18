Angelino-Genoa, De Rossi lo vuole: addio possibile alla Roma | CM

Il futuro di Angelino appare lontano dalla Roma con il terzino giallorosso che sarebbe finito nel mirino del Genoa.
Il laterale della Roma non sta trovando spazio alla corte di Gasperini in questo periodo e potrebbe cambiare aria per la seconda parte di campionato.
Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’esterno della Roma potrebbe passare in prestito al Genoa in vista della seconda parte di stagione per tornare a giocare con continuità e tornare ad essere quello della scorsa stagione, fondamentale per la squadra giallorossa.
Daniele De Rossi è un grande estimatore del calciatore spagnolo che potrebbe cambiare andare a rinforzare la batteria degli esterni rossoblu a disposizione dell’ex allenatore giallorosso.