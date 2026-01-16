Dragusin-Roma, la decisione è irrevocabile: i dettagli | ESCLUSIVO

L’indiscrezione di questi minuti spiazza i tifosi della Roma: ecco le ultimissime sull’affare Dragusin.

Dopo il ko occorso a Dovbyk, arrivano altre pessime notizie per la Roma, questa volta dal calciomercato. Notizie relative alla trattiva con il Tottenham per il ritorno in Italia di Radu Dragusin, che ha indossato dal 2020 al 2024 le maglie di Juve, Sampdoria, Salernitana e Genoa.

Quasi sicuramente il futuro del centrale rumeno classe 2002 non sarà targato di nuovo Serie A, nonostante la grande stima del tecnico Gian Piero Gasperini e i contatti dei giorni scorsi tra la società giallorossa e quella degli ‘Spurs’.

Dragusin-Roma, niente da fare: salta il ritorno in Italia

La conferma è arrivata poco fa, direttamente dall’Inghilterra, in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it’: il Tottenham avrebbe chiuso definitivamente le porte per Dragusin alla Roma e, al momento, non ci sarebbe alcuna possibilità di ripensamento.

Giallorossi, dunque, costretti a virare su un altro obiettivo per rinforzare la difesa di Gasp a gennaio: seguiremo con grande attenzione le ultime da Trigoria e vi terremo come sempre aggiornati.