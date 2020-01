CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / Sono ore di riflessione e di grande lavoro in casa Roma. L'infortunio di Zaniolo ha aperto un'altra falla nella rosa del tecnico Fonseca che ora ha bisogno di una risposta dalla società con rinforzi in tempi brevi.

Il telefono del Ds giallorossoè infuocato, con tanti discorsi intrapresi per puntellare la squadra in più reparti.

Restando però sul tema del sostituto dell'infortunato Zaniolo, che spera di recuperare in tempo per rientrare in vista di Euro 2020, nelle scorse ore ha preso quota l'ipotesi di scambio con l'Inter che prevede Spinazzola in nerazzurro come carta per arrivare a Matteo Politano. Soluzione che potrebbe far felici tutte le parti in causa, ma non l'unica sul tavolo. Secondo 'Tuttosport' tra gli altri nomi valutati, da Boga a Villar passando per Marcos Antonio dello Shakhtar segnalato da Fonseca, sarebbe spuntata anche una vecchia conoscenza della Serie A come Xherdan Shaqiri. Ex Inter, finito ai margini della corazzata Liverpool campione d'Europa e dominatrice in Premier League, sarebbe stato offerto in prestito dai 'Reds'. Classe '91, è un profilo su cui si starebbe ragionando.

