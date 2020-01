JUVENTUS RUGANI DEMIRAL EMRE CAN / Emergenza difesa per la Juventus: l'esiti degli accertamenti cui si è sottoposto questa mattina Demiral non hanno lasciato speranze. Il difensore turco dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e rientrerà soltanto a fine stagione: un problema non di poco conto per Maurizio Sarri che finora ha già fatto a meno praticamente per tutta questa prima parte di stagione di Giorgio Chiellini.

Il capitano bianconero potrebbe rientrare tra poco più di un mese ma fino ad allora la Juve dovrà fare affidamento soltanto su tre difensori centrali:, la cui cessione è stata bloccata.

Juventus, ipotesi Emre Can difensore

Tre centrali per quattro posti con tanti impegni ravvicinati, partendo da quello di coppa Italia di mercoledì contro l'Udinese: occasione nella quale si rivedrà probabilmente in campo proprio Rugani, magari al fianco di de Ligt, le cui condizioni vanno monitorate dopo i problemi fisici che hanno condizionato le ultime settimane dell'olandese. Ma, se un intervento sul mercato attualmente è poco probabile, Sarri potrebbe 'inventarsi' qualche nuovo difensore, come fatto con Mertens al Napoli, schierato punta centrale con l'infortunio di Milik. In realtà nella rosa della Juventus c'è già un calciatore che è stato 'inventato' difensore centrale: si tratta di Emre Can che anche con Allegri in alcune occasioni ha giocato in difesa. Un'idea, da vedere quanto concreta visto che la grande importanza che Sarri dà alla fase difensiva per il suo gioco.

