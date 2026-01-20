Preoccupazione Orsolini in casa Bologna, tifosi rossoblu gelati

Momento difficile per il Bologna in campionato con i rossoblu che hanno perso molto terreno in campionato con la squadra emiliana che rischia di complicare molto la strada verso la qualificazione ad una coppa europea per la prossima stagione.

A mettere preoccupazione ai tifosi rossoblu negli ultimi giorni c’è anche il discorso relativo a Riccardo Orsolini, attaccante esterno che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027.

Capocannoniere del Bologna in questa stagione, Riccardo Orsolini sta tenendo in ansia i tifosi rossoblu per quello che riguarda il suo futuro. L’accordo con la società sembrava essere stato raggiunto, ma la firma tarda ad arrivare e aumentano contestualmente le possibilità di vedere il numero 7 rossoblu con un’altra maglia in vista della prossima stagione.

Futuro Orsolini, tifosi del Bologna preoccupati

Stando a quanto affermato da Il Resto del Carlino, non ci sarebbe ancora l’accordo definitivo per il rinnovo di Riccardo Orsolini con il Bologna. La punta esterna è in scadenza nel 2027 e non avrebbe accettato la proposta dei rossoblu a 2,5 milioni di euro a stagione, chiedendone 3 all’anno.

Nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri per cercare di trovare l’intesa e prolungare il contratto con Orsolini che è diventato ormai una bandiera della squadra emiliana.

La volontà delle parti è quella di trovare un accordo anche se, nel caso in cui non dovesse essere giunto il rinnovo prima della fine della stagione, una cessione potrebbe essere presa in considerazione. Sull’esterno offensivo ci sono diverse squadre, sia in Premier League che in Serie A con Napoli e Milan che ci hanno pensato in più di un’occasione durante gli ultimi mesi.

Un Bologna che, nel frattempo, sta cercando di lavorare sia in entrata che in uscita con Fabbian destinato alla Fiorentina e Sohm in entrata in casa rossoblu. Possibile l’arrivo di un nuovo centrocampista per sistemare il reparto mediano con il futuro di Dallinga che resta un punto interrogativo.