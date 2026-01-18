“Spalletti è un fallito”, rivelazione choc dopo Cagliari-Juve: è bufera

Annuncio sconcertante al termine dell’anticipo di ieri sera di Serie A tra Cagliari e Juventus: ecco cos’è successo.

Nonostante il 78% di possesso palla e un dominio costante dal primo all’ultimo minuto, la Juve cade sul campo del Cagliari nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A: finisce 1-0 grazie alla splendida rete di Mazzitelli.

Un colpo durissimo per le ambizioni dei bianconeri, che attraversavano un buonissimo momento di forma e che nel prossimo weekend ospiteranno il Napoli di Antonio Conte. Ora la Roma, impegnata oggi, sul campo del Torino, può allungare in ottica quarto posto.

Vessicchio attacca Spalletti: pazzesco

Sul banco degli imputati è finito, questa volta, Luciano Spalletti. Ecco infatti quanto ammesso dal giornalista Sergio Vessicchio a ‘Controcalciotv‘ subito dopo il fischio finale: “Le scelte sbagliate di un tecnico che 2-3-5-10 anni fa allenava squadre che finivano regolarmente 15-20 punti dietro la Juve. Ha allenato la Roma e ha fallito, ha allenato l’Inter e ha fallito, ha allenato la Nazionale e ha fallito. Solo l’esperienza a Napoli gli ha detto bene. Spalletti è un perdente, un fallito”.

Parole al vetriolo, destinate sicuramente a far discutere: i tifosi della Juve continuano a difendere a spada tratta il tecnico di Certaldo, che sta facendo un buonissimo lavoro a Torino.