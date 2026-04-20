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Ripescaggio Italia al Mondiale, decisivo Infantino: “Regolamento 6.7”

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“La Nazionale azzurra ha il ranking più alto delle escluse”

L’Italia ha qualche chance di ripescaggio, e quindi di partecipare al Mondiale 2026? In primis servirebbe l’esclusione di una Nazionale che si è qualificata, oppure un’autoesclusione con riferimento all’Iran, in guerra con Stati Uniti (che insieme al Canada ospiterà il torneo) e Israele.

A ‘Radio Anch’io lo Sport’, programma in onda su ‘Radio 1’, Evelina Christillin ha detto di ritenere “abbastanza difficile la partecipazione della Nazionale iraniana. Il presidente della federcalcio ha detto che vogliono giocare, mentre il governo iraniano mi sembra molto più prudente. Manca un mese e mezzo all’inizio ed è veramente difficile immaginare la loro partecipazione“.

Grafica Italia Mondiale 2026
Ripescaggio Italia al Mondiale: “Regolamento 6.7, decide Infantino” – Calciomercato.it

A proposito di un ripescaggio azzurro, l’ex membro UEFA nel Consiglio FIFA sottolinea come “l’Italia ha il ranking più alto delle escluse“. Ma l’eventuale sostituta dell’Iran dovrebbe essere un’altra asiatica, nella fattispecie gli Emirati Arabi Uniti che “sono la prima squadra non qualificata dell’Afc, la confederazione asiatica”.

Per un clamoroso (quanto improbabile) ripescaggio dell’Italia servirebbe l’intervento del presidente Infantino: “È tutto nelle mani della FIFA – spiega la Christillin – Secondo il regolamento 6.7, il Consiglio Fifa può decidere su suggerimento dell’amministrazione. Quindi decide Infantino e poi fa votare il Consiglio dando il suggerimento che è meglio seguire”.

Comunque come non si può essere d’accordo con la riflessione finale della Christillin: “Pensare di qualificarsi per il rotto della cuffia, perché un’altra Nazionale non può giocare, è un pò umiliante per una Nazionale che ha vinto quattro Mondiali”.

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