Formazioni Mondiali 2026: tutti i giocatori titolari delle 48 nazionali

Quarantotto squadre partecipanti, tantissimi campioni in campo. Ecco le possibili formazioni delle nazionali impegnati ai Mondiali 2026
Sarà il primo Mondiale a 48 squadre quello che prenderà il via giovedì 9 giugno con il match di apertura tra Messico e Sudafrica. All’Azteca di Città del Messico si disputa la prima di 104 partite con il gran finale previsto domenica 19 luglio a New York.
Oltre un mese di partite in cui vedremo in campo tutti i big del calcio mondiale. Sarà il sesto Mondiale per Messi e Cristiano Ronaldo, presenti ininterrottamente dal 2006. Per il fuoriclasse portoghese sarà l’ultima occasione per provare a eguagliare il grande rivale, campione del mondo in carica dopo il trionfo di quattro anni fa in Qatar.
Da Mbappé a Vinicius, da Yamal a Haaland, da Dembele a Olise, da Kane a Modric, da Salah a Lautaro Martinez, si fa davvero fatica a sintetizzare in un elenco i tanti possibili protagonisti del Mondiale 2026. Un’edizione a 48 squadre che non poteva non essere ricca di esordienti e chissà se qualcuno di loro non entrerà nella storia della competizione come accaduto a tanti predecessori in passato che, proprio al Mondiale, hanno vissuto l’apice delle proprie carriere.
Le formazioni delle 48 Nazionali del Mondiale 2026: ecco i possibili titolari
Di seguito trovate tutte le possibili formazioni delle 48 compagini che parteciperanno al Mondiale. Le abbiamo divise per girone in modo da rendere la consultazione più agevole nel confronto con quelle degli avversari della prima fase del torneo.
Girone A: Messico; Repubblica Ceca; Corea del Sud; Sudafrica
Formazione Messico (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Lira, Alvarez; Alvarado, Jimenez, Quinones. All: Aguirre
Formazione Repubblica Ceca (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Hranac, Krejci, Jurasek; Soucek, Darida; Provod, Sulc, Hzolek; Schick
Formazione Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster. All: Broos
Formazione Corea del Sud (4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son
Girone B: Canada; Svizzera; Bosnia; Qatar
Formazione Canada (4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David. All: Marsch
Formazione Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas. All: Yakin
Formazone Bosnia Erzegovina (4-4-2):Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko. All: Barbarez
Formazione Qatar (4-3-3):Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif. All: Lopetegui
Girone C: Brasile; Marocco; Scozia; Haiti
Formazione Brasile (4-2-3-1): Allison; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Rapinha, Martinelli (Neymar), Vinicius; Cunha. All: Ancelotti
Formazione Marocco (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi. All: Ouahbi
Formazione Scozia (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams. All: Clarke
Formazione Haiti (4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence. All: Migné
Girone D: USA; Turchia; Paraguay; Australia
Formazione USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, A.Robinson; Adams, McKennie; Reyna, Tillman, Pulisic; Pepi. All: Pochettino
Formazione Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Arda Guler, Yildiz; Akturkoglu. All: Montella
Formazione Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos. All: Alfaro
Formazione Australia (4-3-3): Ryan; Caracic, Burgess, Souttar, Circati; Irvine, McGree, Hrustic; Boyle, Duke, Irankunda. All: Popovic
Girone E: Germania; Costa d’Avorio; Ecuador; Curaçao
Formazione Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. All: Nagelsmann
Formazione Costa d’Avorio (4-3-3): Fofana; Singo, Kossounou, N’Dicka, Douè; S. Fofana, Sangarè, Kessie; Diallo, Guessand, Diomandè. All: Faè
Formazione Ecuador (3-4-3): Galindez: Ordonez, Pacho, Hincapié; Franco, Caicedo, Vite, Estupinan; Yeboah, E. Valencia, Plata. All: Beccacece
Formazione Curaçao (4-3-3): Room; Brenet, Eijma, Obispo, Floranus; Bacuna, Comenencia, Bacuna; Hansen, Locadia, Chong. All: Advocaat
Girone F: Olanda; Giappone; Svezia; Tunisia
Formazione Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van De Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo. All: Koeman
Formazione Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H.Ito; Doan, Kamada, Endo, J.Ito; Nakamura, Kubo; Ueda. All: Moriyasu
Formazione Svezia (3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres. All: Potter
Formazione Tunisia (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti. All: Lamouchi
Girone G: Belgio; Iran; Egitto; Nuova Zelanda
Formazione Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Tielmans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. All: Garcia
Formazione Iran (4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi.
All: Ghalenoei
Formazione Egitto (4-3-3): El Shenawy; Hany, Rabia, Fathy, Abdelmonem; Zizo, Ashour, Lasheen; Salah, Marmoush, Trezeguet. All: Hassan
Formazione Nuova Zelanda (4-4-2): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Bindon; Sarpreet, Stamenic, Bell, Just; Barbarouses, Wood. All: Bazeley
Girone H: Spagna; Uruguay; Arabia Saudita; Capo Verde
Formazione Spagna (4-3-3): Raya; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cuccurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Nico Williams
Formazione Uruguay (4-3-3): Rochet; Varela, R. Araujo, Gimenez, Olivera, Valverde, Ugarte, Bantencur; Pellistri, Nunez, M. Araujo. All: Bielsa<
Formazione Arabia Saudita (4-3-3)Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari.
All: Donis
Formazione Capo Verde (4-3-3): Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento. All: Bubista
Girone I: Francia; Norvegia; Senegal; Iraq
Formazione Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé. All: Deschamps
Formazione Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, David Wolfe; Thorstvedt, Berge, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa. All: Solbakken
Formazione Senegal (4-2-3-1):Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson. All: Thiaw
Formazione Iraq (4-2-3-1):Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein. All: Arnold
Girone J: Argentina; Austria; Algeria; Giordania
Formazione Argentina (4-3-1-2): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Messi; J. Alvarez. All: Scaloni
Formazione Austria (4-2-3-1):A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. All: Rangnick
Formazione Algeria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri. All: Petkovic
Formazione Giordania (3-4-3): Abulaila; Nasib, Abualnadi, Al-Arab; Assaf, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Tamari, Sabra, Al-Mardi. All: Sellami
Girone K: Portogallo; Colombia; Uzbekistan; RD Congo
Formazione Portogallo (4-3-3):Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; Neves, Vitinha, Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Felix. All: Martinez
Formazione Colombia (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Richard Ríos; Arias, James Rodríguez; Luis Díaz; Suarez. All: Lorenzo
Formazione Uzbekistan (3-4-1-2): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov.
All: Cannavaro
Formazione Repubblica Democratica del Congo (4-2-3-1):Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu. All: Desabre
Girone K: Inghilterra; Croazia; Ghana; Panama
Formazione Inghilterra (4-2-3-1):Pickford; James, Guehi, Stones, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. All: Tuchel
Formazione Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir. All: Dalic
Formazione Ghana (4-2-3-1): Asare; Seidu, Opoku, Adjetey, Mensah; Owusu, Partey; I. Williams, Adu, Semenyo; J. Ayew. All: Queiroz
Formazione Panama (3-4-1-2): Mosquera; Fariña, Córdoba, A. Andrade; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Bárcenas, Diaz; Fajardo. All: Christiansen