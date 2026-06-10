Formazioni Mondiali 2026: tutti i giocatori titolari delle 48 nazionali

Quarantotto squadre partecipanti, tantissimi campioni in campo. Ecco le possibili formazioni delle nazionali impegnati ai Mondiali 2026

Sarà il primo Mondiale a 48 squadre quello che prenderà il via giovedì 9 giugno con il match di apertura tra Messico e Sudafrica. All’Azteca di Città del Messico si disputa la prima di 104 partite con il gran finale previsto domenica 19 luglio a New York.

Oltre un mese di partite in cui vedremo in campo tutti i big del calcio mondiale. Sarà il sesto Mondiale per Messi e Cristiano Ronaldo, presenti ininterrottamente dal 2006. Per il fuoriclasse portoghese sarà l’ultima occasione per provare a eguagliare il grande rivale, campione del mondo in carica dopo il trionfo di quattro anni fa in Qatar.

Da Mbappé a Vinicius, da Yamal a Haaland, da Dembele a Olise, da Kane a Modric, da Salah a Lautaro Martinez, si fa davvero fatica a sintetizzare in un elenco i tanti possibili protagonisti del Mondiale 2026. Un’edizione a 48 squadre che non poteva non essere ricca di esordienti e chissà se qualcuno di loro non entrerà nella storia della competizione come accaduto a tanti predecessori in passato che, proprio al Mondiale, hanno vissuto l’apice delle proprie carriere.

Le formazioni delle 48 Nazionali del Mondiale 2026: ecco i possibili titolari

Di seguito trovate tutte le possibili formazioni delle 48 compagini che parteciperanno al Mondiale. Le abbiamo divise per girone in modo da rendere la consultazione più agevole nel confronto con quelle degli avversari della prima fase del torneo.

Girone A: Messico; Repubblica Ceca; Corea del Sud; Sudafrica

Formazione Messico (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Lira, Alvarez; Alvarado, Jimenez, Quinones. All: Aguirre

Formazione Repubblica Ceca (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Hranac, Krejci, Jurasek; Soucek, Darida; Provod, Sulc, Hzolek; Schick

Formazione Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster. All: Broos

Formazione Corea del Sud (4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son

Girone B: Canada; Svizzera; Bosnia; Qatar

Formazione Canada (4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David. All: Marsch

Formazione Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas. All: Yakin

Formazone Bosnia Erzegovina (4-4-2):Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko. All: Barbarez

Formazione Qatar (4-3-3):Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif. All: Lopetegui

Girone C: Brasile; Marocco; Scozia; Haiti

Formazione Brasile (4-2-3-1): Allison; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Rapinha, Martinelli (Neymar), Vinicius; Cunha. All: Ancelotti

Formazione Marocco (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi. All: Ouahbi

Formazione Scozia (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams. All: Clarke

Formazione Haiti (4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence. All: Migné

Girone D: USA; Turchia; Paraguay; Australia

Formazione USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, A.Robinson; Adams, McKennie; Reyna, Tillman, Pulisic; Pepi. All: Pochettino

Formazione Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Arda Guler, Yildiz; Akturkoglu. All: Montella

Formazione Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos. All: Alfaro

Formazione Australia (4-3-3): Ryan; Caracic, Burgess, Souttar, Circati; Irvine, McGree, Hrustic; Boyle, Duke, Irankunda. All: Popovic

Girone E: Germania; Costa d’Avorio; Ecuador; Curaçao

Formazione Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. All: Nagelsmann

Formazione Costa d’Avorio (4-3-3): Fofana; Singo, Kossounou, N’Dicka, Douè; S. Fofana, Sangarè, Kessie; Diallo, Guessand, Diomandè. All: Faè

Formazione Ecuador (3-4-3): Galindez: Ordonez, Pacho, Hincapié; Franco, Caicedo, Vite, Estupinan; Yeboah, E. Valencia, Plata. All: Beccacece

Formazione Curaçao (4-3-3): Room; Brenet, Eijma, Obispo, Floranus; Bacuna, Comenencia, Bacuna; Hansen, Locadia, Chong. All: Advocaat

Girone F: Olanda; Giappone; Svezia; Tunisia

Formazione Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van De Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo. All: Koeman

Formazione Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H.Ito; Doan, Kamada, Endo, J.Ito; Nakamura, Kubo; Ueda. All: Moriyasu

Formazione Svezia (3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres. All: Potter

Formazione Tunisia (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti. All: Lamouchi

Girone G: Belgio; Iran; Egitto; Nuova Zelanda

Formazione Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Tielmans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. All: Garcia

Formazione Iran (4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi.

All: Ghalenoei

Formazione Egitto (4-3-3): El Shenawy; Hany, Rabia, Fathy, Abdelmonem; Zizo, Ashour, Lasheen; Salah, Marmoush, Trezeguet. All: Hassan

Formazione Nuova Zelanda (4-4-2): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Bindon; Sarpreet, Stamenic, Bell, Just; Barbarouses, Wood. All: Bazeley

Girone H: Spagna; Uruguay; Arabia Saudita; Capo Verde

Formazione Spagna (4-3-3): Raya; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cuccurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Nico Williams

Formazione Uruguay (4-3-3): Rochet; Varela, R. Araujo, Gimenez, Olivera, Valverde, Ugarte, Bantencur; Pellistri, Nunez, M. Araujo. All: Bielsa<

Formazione Arabia Saudita (4-3-3)Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari.

All: Donis

Formazione Capo Verde (4-3-3): Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento. All: Bubista

Girone I: Francia; Norvegia; Senegal; Iraq

Formazione Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé. All: Deschamps

Formazione Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, David Wolfe; Thorstvedt, Berge, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa. All: Solbakken

Formazione Senegal (4-2-3-1):Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson. All: Thiaw

Formazione Iraq (4-2-3-1):Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein. All: Arnold

Girone J: Argentina; Austria; Algeria; Giordania

Formazione Argentina (4-3-1-2): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Messi; J. Alvarez. All: Scaloni

Formazione Austria (4-2-3-1):A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. All: Rangnick

Formazione Algeria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri. All: Petkovic

Formazione Giordania (3-4-3): Abulaila; Nasib, Abualnadi, Al-Arab; Assaf, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Tamari, Sabra, Al-Mardi. All: Sellami

Girone K: Portogallo; Colombia; Uzbekistan; RD Congo

Formazione Portogallo (4-3-3):Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; Neves, Vitinha, Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Felix. All: Martinez

Formazione Colombia (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Richard Ríos; Arias, James Rodríguez; Luis Díaz; Suarez. All: Lorenzo

Formazione Uzbekistan (3-4-1-2): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov.

All: Cannavaro

Formazione Repubblica Democratica del Congo (4-2-3-1):Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu. All: Desabre

Girone K: Inghilterra; Croazia; Ghana; Panama

Formazione Inghilterra (4-2-3-1):Pickford; James, Guehi, Stones, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. All: Tuchel

Formazione Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir. All: Dalic

Formazione Ghana (4-2-3-1): Asare; Seidu, Opoku, Adjetey, Mensah; Owusu, Partey; I. Williams, Adu, Semenyo; J. Ayew. All: Queiroz

Formazione Panama (3-4-1-2): Mosquera; Fariña, Córdoba, A. Andrade; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Bárcenas, Diaz; Fajardo. All: Christiansen