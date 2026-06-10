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Assalto di una big a Calafiori: l’Arsenal ora riflette

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Il difensore dei Gunners e della nazionale italiana potrebbe cambiare aria nel corso della sessione estiva di calciomercato. 

Nonostante il contratto fino al 30 giugno 2029, Riccardo Calafiori potrebbe salutare definitivamente l’Arsenal in estate. Il centrale della Nazionale italiana, infatti, è uno dei principali obiettivi di mercato del Real Madrid con il nuovo tecnico Mourinho che spinge per portarlo immediatamente in Spagna.

Infortunio Calafiori, le ultime
Calafiori (Ansa) – calciomercato.it

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui la dirigenza spagnola avrebbe chiesto informazioni sul conto del 24enne originario di Roma: un ruolo determinante sarà svolto dall’agente Alessandro Lucci, che dovrà essere bravo a capire le reali intenzioni dell’Arsenal in merito al futuro di Calafiori.

Il Real osserva con attenzione ed è pronto ad accelerare: Mourinho non ha dubbi, vuole Calafiori nella capitale spagnola e adesso Florentino Perez è pronto ad accontentarlo. Seguiremo con attenzione tutto e vi terremo sicuramente aggiornati su questa ed altre trattative.

 

 

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