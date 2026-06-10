Kessie-Juve, ci risiamo: nuovo assalto e novità in arrivo

Il centrocampista ivoriano appare sempre più vicino all’addio all’Al-Ahli e al ritorno nel campionato italiano.

La Juventus è, senza ombra di dubbio, la squadra di Serie A più attiva sul mercato. Nonostante il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League e il relativo danno economico, a Torino hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e sono al lavoro per riuscirci.

Ed ecco che, proprio in queste ore, in casa Juve è tornato d’attualità il nome di Franck Kessie, centrocampista ivoriano classe ’96 in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con l’Al-Ahli. Il giocatore piace tantissimo ai bianconeri perché ha esperienza e perché già conosce la Serie A e – secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ – proprio la Juve si sarebbe messa già al lavoro per capire le reali possibilità di riuscita dell’affare.

L’ex Milan sarebbe ben lieto di tornare in Italia e di giocare nella Juve, per cui la trattativa potrebbe decollare nel giro di pochissimi giorni. Kessie-Juve, ci risiamo: come andrà a finire questa volta?