CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN NANDEZ CAGLIARI/ Nelle colonne della sua edizione odierna, 'Tuttosport' ha fatto il punto sul calciomercato dell'Inter in entrata. I nerazzurri continuano infatti a lavorare sulle due piste più calde a centrocampo: quella che porta ad Arturo Vidal e quella legata a Christian Eriksen.

Mentre, con la permanenza di Valverde sulla panchina del Barcellona , il cileno sarebbe un affare difficilmente percorribile, il trequartista danese è la priorità assoluta per Marotta ed i suoi collaboratori . Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Resta sempre inoltre, il nome di Nahitan Nandez. Il centrocampista tuttofare del Cagliari è un pallino dei nerazzurri che, per arrivare all'uruguaiano, potrebbero puntare sulla carta Nainggolan. Il belga sta convincendo con la maglia del Casteddu e Giulini potrebbe insistere per ottenerlo a titolo definitivo. I rapporti fra l'Inter ed il Cagliari sono ottimi, soprattutto dopo l'affare Barella, e l'ex giocatore del Boca Juniors rappresenterebbe il perfetto piano B per la Beneamata in mediana.