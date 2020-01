JUVENTUS ROMA INFORTUNIO DEMIRAL / La Juventus sbanca l''Olimpico' ma potrebbe perdere Merih Demiral per diverse settimane.

Oltre a Zaniolo, vittima della rottura del legamento crociato e del menisco , anche il difensore turco ha rimediato un infortunio al ginocchio del primo tempo del posticipo tra i bianconeri e la Roma.

Juventus, infortunio Demiral: si teme lungo stop

L'ex Sassuolo è stato costretto alla sostituzione con de Ligt dopo aver realizzato la rete del vantaggio e stando ad una prima diagnosi ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro. Demiral - rientrato a Torino con il resto della squadra - è uscito in stampelle e con l'ausilio del mezzo elettrico dei sanitari dallo stadio e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali del caso per valutare l'esatta entità del problema. La Juve e Sarri si augurano che non ci sia l'interessamento del collaterale e del legamento, che come per Zaniolo costringerebbe il giovane centrale ad un lungo stop. In questo caso, la dirigenza della Continassa bloccherebbe la cessione di Rugani in attesa del rientro tra febbraio e marzo di Chiellini.

