SERIE A ROMA JUVENTUS / La Juventus di Maurizio Sarri batte 1-2 la Roma di Fonseca nel posticipo serale della 19esima giornata di Serie A, superando l'Inter di Antonio Conte in classifica e laurendosi così campione d'inverno. Strada in discesa per i bianconeri che nei primi 10 minuti si portano subito sullo 0-2: Demiral sblocca il match sugli sviluppi di un calcio di punizione dopo 3 minuti, Ronaldo sette minuti dopo è glaciale dagli undici metri.

Lo è anche Perotti al 65' ma non basta: il forcing della squadra giallorossa nel finale non porta al pareggio. Da segnalare il brutto infortunio rimediato da Zaniolo, trasportato in ambulanza a Villa Stuart. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

CLASSIFICA:

Juventus 48 punti, Inter 46 punti;; Lazio* 42; Roma e Atalanta 35; Cagliari 29; Torino 27; Parma*, Milan e Verona* 25; Udinese e Napoli 24; Bologna 23; Fiorentina 21; Sassuolo e Fiorentina 19; Lecce* 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12.

* una partita in meno