Calciomercato Inter, colpo Young: le ultime dall'Inghilterra

CALCIOMERCATO INTER YOUNG / Ashley Young è il calciatore designato per rinforzare le corsie laterali dell'Inter. L'esterno - nonostante le resistenze di Solskjaer - si appresta a diventare un nuovo giocatore dei nerazzurri.

Dall'Inghilterra arriva la notizia che avvicina l'esperto calciatore all'Inter: Young non prenderà parte alla sfida contro il Norwich.

Il calciatore, che non farebbe parte dei convocati, secondo quanto riportato dal 'Manchester Evening News', avrebbe raggiunto un accordo con l’Inter e vorrebbe approdare in Italia già in questo mese.

E' possibile però che l'esterno si trasferisca in nerazzurro solo in estate se non si dovesse trovare un accordo tra i club. Young, infatti, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo fatta dal Manchester United; c'è Antonio Conte che lo aspetta.

