CALCIOMERCATO JUVENTUS SCAMBIO RAKITIC / La Juventus non si ferma più e continua nel suo lavoro in ottica futura. Prosegue infatti la linea verde dei bianconeri che, dopo aver acquisito le prestazioni di Kulusevski e Ntenda stanno perfezionando uno scambio di giovani con il Barcellona. L'asse con i blaugrana si riscalda e porterebbe Matheus Pereira a trasferirsi in Spagna e Alejandro Marques fare il percorso inverso in direzione Torino.

Un passaggio di calciatori che secondo quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' potrebbe anche riaccendere l'amore della Juve per un vecchio pallino: Ivan Rakitic. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, osservatori in Francia: nel mirino due calciatori

Calciomercato Juventus, Rakitic vecchio pallino

Lo scambio tra Pereira e Marques potrebbe essere una trattativa “apripista” per futuri intrecci di mercato che coinvolgerebbero top player. Tra questi potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Ivan Rakitic che pare essere ancora sul taccuino di Fabio Paratici che si sta guardando attorno in cerca di nomi che possono rafforzare il centrocampo. Il quotidiano ricorda però che quando in passato i bianconeri hanno provato a prelevarlo non si è trovato l'accordo sulla valutazione del giocatore oltre che sull'inserimento nell'affare di Federico Bernardeschi, gradito al Barça.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, svolta Dybala | Ecco l'offerta

Juventus, Premier League scatenata | Super offerta per la cessione