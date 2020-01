Calciomercato Inter, Eriksen può arrivare subito! Ultime Cm.it

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN TOTTENHAM/ Christian Eriksen potrebbe essere il vero botto di calciomercato di questa sessione invernale dei trasferimenti. Beppe Marotta, ad dell'Inter, sta lavorando già da tempo per portare il giocatore in Italia, ma, stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, c'è la reale possibilità che l'ex giocatore dell'Ajax possa vestire la maglia nerazzurra già entro la fine di questo mese.

Gli intermediari sono al lavoro per definire l'operazione sull'asse Milano-Londra e, la novità delle ultime ore, è che il Tottenham sembra disposto ad abbassare le richieste per Eriksen. Gli Spurs perderebbero infatti il giocatore in estate a zero.

