Inter-Juve, clamorosa bocciatura: panchina per un big

Ci siamo: tra pochissime ore avrà inizio l’atteso derby d’Italia tra Inter e Juventus, ecco le ultime di formazione.
Il grande giorno è finalmente arrivato. Tra poche ore, alle 20:45, Inter e Juve si sfidano nel derby d’Italia, valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri attraversano uno straordinario momento di forma e, con una vittoria, hanno l’opportunità di allungare nuovamente sul Milan che ieri sera si è imposto a Pisa. I bianconeri, invece, sognano il colpaccio anche perché la volata Champions League con Napoli e Roma è entrata nel vivo.
A poche ore dalla sfida, si va verso una clamorosa bocciatura. Conceicao, infatti, dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina: Spalletti sta pensando di schierare McKennie, Miretti e Yildiz alle spalle dell’unica punta David. Ecco le probabili formazioni di Inter-Juventus, che avrà inizio alle ore 20,45:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti