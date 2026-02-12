Juventus, Spalletti ritrova McKennie e si riposa in conferenza: la novità prima dell’Inter

Il jolly statunitense è rientrato in gruppo nell’allenamento odierno. L’allenatore ed ex della sfida non parlerà alla vigilia del Derby D’Italia: ecco il motivo
Tutto come previsto alla Continassa, all’antivigilia del Derby d’Italia di sabato sera al ‘Meazza’ contro la capolista Inter.
La Juventus si è allenata a ranghi completi questa mattina (a parte i lungodegenti Vlahovic e Milik), con il rientro in gruppo di Weston McKennie dopo la seduta personalizzata di mercoledì. Il jolly americano ieri aveva lavorato singolarmente per smaltire un taglio alla caviglia, rimediato nell’ultimo incrocio di campionato con la Lazio e che l’aveva costretto ad uscire zoppicante dal terreno di gioco nel finale di partita.
Per l’ex Schalke 04 e Leeds sono stati necessari 5 punti di sutura, con lo stakanovista di Spalletti che sarà quindi regolarmente in campo nel big match di San Siro.
Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve: Locatelli in conferenza, ecco il motivo
McKennie potrebbe anche giostrare da prima punta, ma la soluzione più plausibile per Spalletti rimane la titolarità in attacco di Jonathan David. Il nazionale statunitense verrebbe confermato così sulla trequarti, insieme all’altro intoccabile Yildiz e a Conceicao (favorito su Miretti). In difesa, invece, tornerà dal primo minuto Kelly.
Intanto, anche Luciano Spalletti non si sottrarrà al turnover. Considerando il calendario fitto e i numerosi impegni, da qui a fine stagione il tecnico di Certaldo si alternerà con i giocatori bianconeri nelle conferenze stampa pre-gara in campionato. Già a partire da domani pomeriggio, alla vigilia di Inter-Juve, sarà infatti capitan Locatelli a presentare davanti ai giornalisti la partitissima contro i nerazzurri di Chivu.