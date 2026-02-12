Juventus, Spalletti ritrova McKennie e si riposa in conferenza: la novità prima dell’Inter

Il jolly statunitense è rientrato in gruppo nell’allenamento odierno. L’allenatore ed ex della sfida non parlerà alla vigilia del Derby D’Italia: ecco il motivo

Tutto come previsto alla Continassa, all’antivigilia del Derby d’Italia di sabato sera al ‘Meazza’ contro la capolista Inter.

La Juventus si è allenata a ranghi completi questa mattina (a parte i lungodegenti Vlahovic e Milik), con il rientro in gruppo di Weston McKennie dopo la seduta personalizzata di mercoledì. Il jolly americano ieri aveva lavorato singolarmente per smaltire un taglio alla caviglia, rimediato nell’ultimo incrocio di campionato con la Lazio e che l’aveva costretto ad uscire zoppicante dal terreno di gioco nel finale di partita.

Per l’ex Schalke 04 e Leeds sono stati necessari 5 punti di sutura, con lo stakanovista di Spalletti che sarà quindi regolarmente in campo nel big match di San Siro.

Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve: Locatelli in conferenza, ecco il motivo

McKennie potrebbe anche giostrare da prima punta, ma la soluzione più plausibile per Spalletti rimane la titolarità in attacco di Jonathan David. Il nazionale statunitense verrebbe confermato così sulla trequarti, insieme all’altro intoccabile Yildiz e a Conceicao (favorito su Miretti). In difesa, invece, tornerà dal primo minuto Kelly.

/7 621 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 2 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 3 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 4 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 5 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 6 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 7 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 10% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Intanto, anche Luciano Spalletti non si sottrarrà al turnover. Considerando il calendario fitto e i numerosi impegni, da qui a fine stagione il tecnico di Certaldo si alternerà con i giocatori bianconeri nelle conferenze stampa pre-gara in campionato. Già a partire da domani pomeriggio, alla vigilia di Inter-Juve, sarà infatti capitan Locatelli a presentare davanti ai giornalisti la partitissima contro i nerazzurri di Chivu.