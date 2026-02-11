Per McKennie 5 punti di sutura: Spalletti cambia l’attacco contro l’Inter

Allenamento personalizzato per il jolly della Juventus: le condizioni dello statunitense in vista dell’Inter e le possibili scelte di Spalletti nel reparto offensivo
La Juventus è tornato ad allenarsi alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti. Allenamento mattutino per Locatelli e compagni, che preparano il big match di sabato sera contro la capolista Inter.
Le buone notizie per Spalletti arrivano da Conceicao, che ha smaltito gli acciacchi degli ultimi giorni e si candida per una maglia da titolare per il Derby d’Italia di San Siro. Seduta personalizzata programmata invece per Weston McKennie, alle prese con un problema alla caviglia.
L’americano ha rimediato un taglio nell’ultimo match contro la Lazio, dove era uscito zoppicante dal terreno di gioco e sostituito nel finale di partita da Spalletti.
Juventus, McKennie si allena a parte: le ultime dalla Continassa in vista dell’Inter
Per McKennie 5 punti di sutura e lavoro a parte, ma nulla di allarmante: il jolly bianconero tornerà già a partire da domani ad allenarsi con il gruppo.
Lo stakanovista della Juve sarà regolarmente disponibile sabato contro l’Inter e potrebbe giostrare in un ruolo diverso, cambiando nuovamente posizione in campo. Spalletti valuta infatti di schierare da falso nuove l’ex Schalke 04 e Leeds, considerando le difficoltà degli attaccante nell’andare a segno.
In questo caso a farne le spese sarebbe Jonathan David, con McKennie quindi avanzato e con alle sue spalle il trio di trequartisti composto da Yildiz, Conceicao e Miretti. Per il nuovo acquisto Boga, subito in evidenza nelle primissime apparizioni con la casacca bianconera, dovrebbe esserci spazio a gara in corso.