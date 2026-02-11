Per McKennie 5 punti di sutura: Spalletti cambia l’attacco contro l’Inter

Allenamento personalizzato per il jolly della Juventus: le condizioni dello statunitense in vista dell’Inter e le possibili scelte di Spalletti nel reparto offensivo

La Juventus è tornato ad allenarsi alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti. Allenamento mattutino per Locatelli e compagni, che preparano il big match di sabato sera contro la capolista Inter.

Le buone notizie per Spalletti arrivano da Conceicao, che ha smaltito gli acciacchi degli ultimi giorni e si candida per una maglia da titolare per il Derby d’Italia di San Siro. Seduta personalizzata programmata invece per Weston McKennie, alle prese con un problema alla caviglia.

L’americano ha rimediato un taglio nell’ultimo match contro la Lazio, dove era uscito zoppicante dal terreno di gioco e sostituito nel finale di partita da Spalletti.

Juventus, McKennie si allena a parte: le ultime dalla Continassa in vista dell’Inter

Per McKennie 5 punti di sutura e lavoro a parte, ma nulla di allarmante: il jolly bianconero tornerà già a partire da domani ad allenarsi con il gruppo.

Lo stakanovista della Juve sarà regolarmente disponibile sabato contro l’Inter e potrebbe giostrare in un ruolo diverso, cambiando nuovamente posizione in campo. Spalletti valuta infatti di schierare da falso nuove l’ex Schalke 04 e Leeds, considerando le difficoltà degli attaccante nell’andare a segno.

/7 271 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 2 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 3 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 4 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 5 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Questa te la segniamo come autogol. Grande! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 6 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 7 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 20% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

In questo caso a farne le spese sarebbe Jonathan David, con McKennie quindi avanzato e con alle sue spalle il trio di trequartisti composto da Yildiz, Conceicao e Miretti. Per il nuovo acquisto Boga, subito in evidenza nelle primissime apparizioni con la casacca bianconera, dovrebbe esserci spazio a gara in corso.