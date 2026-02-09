Atalanta
McKennie ‘spaventa’ la Juventus: le condizioni in vista dell’Inter

Il nazionale statunitense è uscito zoppicante contro la Lazio, problemi anche per Conceicao: le ultime dalla Continassa

La Juventus si salva solo al 96’ nel posticipo di campionato contro la Lazio. Kalulu beffa i biancocelesti dell’ex Sarri, dopo la rete di McKennie che aveva rianimato l’Allianz Stadium.

Juventus, le condizioni di McKennie
Il centrocampista americano si conferma come una pedina insostituibile in questo momento per Luciano Spalletti, che lo ha schierato sempre titolare dal suo arrivo sotto la Mole. Colpo di testa e inserimento perfetto (la specialità della casa) sul cross di Cambiaso, con l’ex Schalke 04 e Leeds a quota 7 centri in stagione e secondo miglior marcatore dei bianconeri dietro Yildiz.

Juve, sospiro di sollievo per McKennie e Conceicao

McKennie nel finale di partita è stato costretto alla sostituzione ed è uscito zoppicante dal terreno di gioco dell’Allianz Stadium, destando qualche apprensione tra i tifosi della ‘Vecchia Signora’.

Lo statunitense non ha però niente di preoccupante: solo un piccolo taglio al piede, che non gli ha impedito comunque di scendere in campo ieri sera contro la Lazio. Nessuna allarme quindi in vista del Derby d’Italia di sabato sera contro l’Inter, al pari di Conceicao. Il folletto portoghese aveva recuperato dall’affaticamento rimediato con l’Atalanta in Coppa Italia, ma nel riscaldamento durante l’intervallo ha accusato un fastidio al ginocchio.

Conceicao disponibile contro l'Inter
Spalletti perciò ha preferito non rischiare e a scopo precauzionale non farlo entrare nel secondo tempo del match con la Lazio. Anche Conceicao sarà così disponibile per la partitissima di San Siro e si candida per una maglia da titolare sulla trequarti dello scacchiere juventino.

