Il difensore francese è un punto fermo ormai dello scacchiere di Spalletti: la mossa del club bianconero sul futuro dell’ex Milan

Juve salvata dai due stakanovisti e titolarissimi di Luciano Spalletti. Prima McKennie accorcia le distanze con la specialità della casa, mentre quasi all’ultimo respiro Kalulu sempre di testa beffa la Lazio.

Spalletti tira alla fine un sospiro di sollievo, ma lascia per strada altri due punti nella corsa al quarto posto. Tra i migliori nell’undici bianconero c’è ancora Kalulu, al secondo centro stagionale dopo il guizzo decisivo nella trasferta di Pisa. Il difensore francese è ormai un baluardo della retroguardia juventina e lo dimostrano anche i numeri sciorinati in stagione oltre al rendimento in campo.

Sempre titolare sia con Tudor che adesso con Spalletti, l’ex Milan ha collezionato 34 presenze in tutte le competizioni e oltre ai 2 gol segnati ha messo a referto anche cinque assist per i compagni di squadra.

Calciomercato Juve, c’è il rinnovo per lo stakanovista Kalulu

Il dato più sbalorditivo è però un altro: Pierre Kalulu ha giocato per intero tutte le gare disputate finora dalla Juventus, toccando i 3060’ totali tra campionato e coppe (recuperi esclusi). Con 2160 minuti, inoltre, è l’unico giocatore di movimento nell’attuale Serie A che è rimasto sempre in campo (insieme a lui soltanto tre portieri: De Gea, Provedel e Falcone).

Spalletti non rinuncia mai all’eclettico difensore classe 2000, che da terzino destro nella retroguardia a quattro sembra aver trovato il suo ruolo naturale. Sicuro e solido dietro e negli ultimi tempi incisivo anche nelle transizioni offensive. Un moto perpetuo instancabile e che la Juve vuole blindare per evitare rischi in estate. La volontà della dirigenza bianconera è infatti quella di rafforzare il matrimonio con il giocatore francese, che punta anche al Mondiale con la selezione di Deschamps.

La ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di mettere sul tavolo un contratto fino al 2030 (un anno in più rispetto all’attuale accordo) con opzione per un’ulteriore stagione. Oltre a un ritocco dell’ingaggio sopra i 3 milioni di euro rispetto ai 2,5 netti che percepisce adesso come raccolto da Calciomercato.it. Un modo per respingere i corteggiamenti dalla Premier League, con Kalulu che ha raggiunto una valutazione sopra i 30 milioni di euro.

L’ex Milan è stato riscattato l’ultima estate per 14 milioni (più eventuali 3 di bonus) dal club rossonero, dopo il prestito oneroso di poco superiore ai 3 milioni di euro dell’agosto 2024.