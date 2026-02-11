Fin qui il difensore ha collezionato 2.416 minuti: è il terzo giocatore di movimento più impiegato da Chivu. Il suo contratto coi nerazzurri scade a giugno 2028
Allarme Bastoni in casa Inter a tre giorni dal derby d’Italia con la Juventus. L’annuncio in diretta che vede protagonista il difensore nerazzurro, uno dei fedelissimi di Cristian Chivu. Basti pensare che è il terzo giocatore di movimento più impiegato dal tecnico romeno: il primo è Federico Dimarco con 2.440 minuti, il secondo Akanji con 2.427 e poi c’è lui con 2.416.
Al contempo Bastoni è anche fra quelli più apprezzati sul mercato. Su di lui c’è mezza Europa, dalla Premier fino alla Liga. Proprio in queste ore gli spagnolo di ‘El Chiringuito’ hanno rilanciato la notizia del forte interesse del Barcellona, il sogno di Dusan Vlahovic.
Il club blaugrana ha intenzione di piazzare almeno un grande colpo in difesa nella prossima sessione estiva di calciomercato. E il classe ’99 di Casalmaggiore è uno dei preferiti se non il preferito in assoluto del Ds Deco, la cui permanenza in Catalogna è ovviamente legata alla conferma di Laporta in qualità di presidente. Si voterà esattamente tra un mese, il 15 marzo.
Deco avrebbe già avviato i contatti con l’entourage di Bastoni, legato all’Inter da un contratto che scade a giugno 2028: il suo attuale stipendio è di circa 5,5 milioni di euro. Per il Barça è un’operazione a dir poco complessa, considerato che dovrebbe presentare un’offerta davvero importante, da almeno 60/70 milioni, per far vacillare la dirigenza interista. Per il numero 95 potrebbe anche iniziare a breve una trattativa per il rinnovo del contratto.