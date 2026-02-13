Vlahovic al posto di Thuram, intreccio Frattesi-McKennie: Inter e Juve si gioca anche sul mercato

Duelli e dispetti anche fuori dal campo per le due grandi rivali, pronte a sfidarsi nel sempre attesissimo ‘Clasico’ di San Siro

Il Derby Italia tra Inter e Juventus catalizzerà inevitabilmente l’attenzione degli appassionati in questo weekend calcistico. I nerazzurri guardano tutti dall’alto e potrebbero mettere un altro mattoncino verso il 21° tricolore.

Dalla parte opposta, invece, i bianconeri lottano per un posto per la prossima Champions League, fuori ormai dalla corsa scudetto visto il pesante -12 in classifica dalla squadra di Chivu. Il big match del ‘Meazza’ mette in palio punti pesanti ed è già uno snodo cruciale per gli obiettivi delle due big del calcio italiano.

Ma non solo in campo, perché Inter e Juve sono impegnate anche in diversi fronti comuni sul mercato e dove sono pronte a darsi battaglia. L’attenzione è rivolta inoltre a quei giocatori che potrebbero fare il percorso inverso e indossare la maglia dell’acerrima rivale.

Calciomercato, dispetti e tradimenti: Inter-Juventus rivali anche fuori dal campo

Fari puntati nello specifico su tre casi emblematici: Frattesi, McKennie e Vlahovic, il cui futuro rimane in bilico. Il centrocampista romano anche nell’ultima finestra di gennaio è stato vicino all’addio ed è uno dei primi nomi nella lista dell’estimatore Spalletti. L’ex Ct lo ha allenato in Nazionale e la Juve valuta un nuovo assalto in estate per portarlo sotto la Mole.

L’Inter però non fa sconti, specialmente a una diretta concorrente come la ‘Vecchia Signora’. Anche a luglio ci vorranno perciò circa 30 milioni di euro per avere il via libera dei nerazzurri. Il posto di Frattesi nel centrocampo di Chivu potrebbe prenderlo proprio McKennie, in scadenza di contratto con la Juventus. Marotta e Ausilio hanno sondato il terreno con l’entourage dell’americano, mentre la dirigenza bianconera lavora al prolungamento su input anche di Spalletti. McKennie è un punto fermo nello scacchiere del tecnico di Certaldo, che spinge per la permanenza a Torino del 27enne jolly.

In Viale della Liberazione sono con le antenne dritte e pregustano lo sgarbo, che potrebbe essere doppio visto che tra gli osservati speciali dell’Inter c’è anche Dusan Vlahovic. Sono alte le probabilità di un divorzio con la Juve, con il rinnovo che rimane al momento un’ipotesi lontana. Sul bomber serbo c’è anche l’interesse dei cugini del Milan e del Barcellona: un eventuale affondo dei nerazzurri è però legato al futuro di Marcus Thuram. Rivalità, sgarbi e tradimenti: Inter-Juve si gioca anche sul mercato.