Il suo riapprodo in nerazzurro potrebbe avvenire già al termine di questa stagione

Sogna di tornare all’Inter, dove è nato e calcisticamente cresciuto. Il suo è un messaggio forte e chiaro all’indirizzo della dirigenza nerazzurra in vista della prossima stagione.

Aleksandar Stankovic vuole, anzi sogna di rivestire la maglia nerazzurra dell’Inter. Lo ha dichiarato lui stesso nell’intervista concessa a ‘Sky Sport’: “Ho cominciato a giocare a calcio a quattro anni con la maglia dell’Inter addosso – le parole del centrocampista figlio d’arte – Vivevo a cento metri da San Siro, rimane un sogno giocare per l’Inter come per tanti bambini interisti.

“Non era facile con un cognome come Stankovic, ma la vedo come una cosa positiva perché hai qualcuno che ha passato quello che hai passato tu molto prima di te. Tornare all’Inter è un sogno che ho ancora nel cassetto – ha aggiunto in conclusione – magari un giorno si avvererà, non so quando…”.

Già a giugno Stankovic jr potrebbe tornare ad essere di nuovo dell’Inter. Il club di Oaktree vanta infatti un’opzione d’acquisto fissata a 23 milioni per il 2026, a 25 nel 2027. In casa Inter c’è tutta l’intenzione di riportarlo a casa, dopo una stagione fin qui eccezionale con il Brugge, al quale è stato ceduto l’estate scorsa per 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Stankovic è finito nel mirino di big inglesi (Arsenal e Tottenham) come di club della Bundesliga, tuttavia a meno di sorprese il suo futuro sarà a tinte nerazzurre. Nerazzurre Inter…