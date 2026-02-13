Imprescindibili per Chivu e Spalletti, ma oggetto del desiderio di una big di Premier

Manca sempre meno alla partitissima tra Inter e Juve. Il derby d’Italia, nerazzurri contro bianconeri, Chivu contro Spalletti. Capolista in fuga contro una squadra in crescita che non può mancare la qualificazione alla prossima Champions. Due dei protagonisti della sfida del ‘Meazza’ saranno Federico Dimarco e Pierre Kalulu, decisivi nella scorsa giornata di campionato.

Il terzino dell’Inter ha realizzato tre assist, salvando un gol già fatto a inizio partita e colpendo la traversa su punizione, nel match in casa del Sassuolo che Lautaro e compagni hanno stravinto con un netto 5-0. Il difensore francese ha evitato allo scadere una bruciante sconfitta casalinga contro la Lazio dell’ex mai amato Maurizio Sarri.

Dimarco e Kalulu sono due intoccabili, non a caso i più impiegati da Chivu e Spalletti: 2.440′ per il numero 32, 3.060′ l’ex Milan. Il bianconero è addirittura il più utilizzato in assoluto, cioè includendo pure Di Gregorio. Spostandoci sul mercato, tutti e due vantano diversi ammiratori in giro per l’Europa, soprattuto in Premier League.

Come riporta ‘Tuttosport’, Dimarco e Kalulu sono finiti sul taccuino del Manchester United in vista della stagione che verrà. Ovvero dell’ennesima rivoluzione, dispendiosissima sul piano economico, che hanno in mente di attuare i ‘Red Devils’. Uno scout del club inglese dovrebbe essere presente a San Siro proprio per vederli dal vivo.

Kalulu già blindato dalla Juve, ora tocca all’Inter per Dimarco

Per provare concretamente a prendere entrambi, lo United dovrebbe stanziare come minimo 100 milioni di euro. Se non qualcosa in più, considerato che l’Inter è valutato non meno di 60 milioni e lo juventino 40/45.

/7 635 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 2 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 3 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 4 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 5 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 6 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 7 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 10% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Kalulu è comunque blindato da un contratto che scade nel 2029, ma ci sono sempre i margini per un adeguamento, mentre quello di Dimarco termina fra solo un anno e mezzo. Le manovre dell’Inter per un prolungamento, con annesso aumento dell’attuale stipendio (ora di circa 4 milioni) sono comunque già iniziate. C’è fiducia sulla possibilità di arrivare a un accordo.