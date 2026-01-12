Inter, Simeone e Premier in agguato: il futuro di Dimarco è già deciso | CM.IT

Il canterano è uno degli alfieri dello scacchiere di Chivu: tutte le novità sul futuro del laterale nerazzurro

Incontenibile e rinato rispetto alla seconda parte della scorsa stagione. La cura Chivu ha rivitalizzato Federico Dimarco, al secondo centro consecutivo nel big match contro il Napoli dopo la fiammata decisiva qualche giorno prima nella trasferta di Parma.

Il laterale di Porta Romana è tornato a essere una pedina indispensabile per l’Inter. Un vero spauracchio per gli avversari (vero Di Lorenzo?) e implacabile sottorete con il suo mancino telecomandato. Dimarco per rendimento e numeri è al momento uno dei migliori giocatori della rosa di Chivu, che rispetto a Simone Inzaghi ha allungato il minutaggio del canterano nerazzurro. Il numero 32 non viene più sostituito puntualmente a metà ripresa, ma adesso arriva quasi sempre in fondo alla gara.

Oltre alle prestazioni parlano anche le statistiche per Dimarco: già 4 reti messe a referto, oltre alla bellezze di 5 assist tra campionato e coppe. Uno score che lo porta in vetta per gol e passaggi decisivi tra i difensori/esterni del panorama europeo.

L’Inter blinda Dimarco: il canterano corre veloce verso il rinnovo

Dimarco è ritornato agli splendori dei tempi migliori, dimostrando di essere un alfiere assolutamente insostituibile nello scacchiere dell’Inter. Il classe ‘97 è uno dei senatori dello spogliatoio ed è amatissimo dal popolo nerazzurro.

Una pedina fondamentale e incedibile per Chivu e la società, con la dirigenza di Viale della Liberazione al lavoro per blindare il laterale ex Parma e Verona. Il contratto di Dimarco è in scadenza nel 2027 e questa estate sarà a un solo anno dal termine dell’accordo. L’Inter – come raccolto da Calciomercato.it – è già in contatto con l’agenzia che cura gli interessi del giocatore e nei prossimi mesi sarà messo nero su bianco al prolungamento fino al 2030. Ci sarà anche un sostanzioso ritocco dell’ingaggio: da 4 a 5 milioni netti a stagione più bonus.

L’Inter così gioca d’anticipo e si tutela anche dall’assalto dall’estero per Dimarco. Non sono un mistero i corteggiamenti dalla Premier League, oltre all’apprezzamento del ‘Cholo’ Simeone in casa Atletico Madrid. Il 28enne mancino ha una valutazione intorno ai 60 milioni di euro, ma l’Inter non è intenzionata ad ascoltare offerte.

Inoltre c’è da mettere sulla bilancia la volontà di Dimarco, assolutamente immerso nel progetto nerazzuro e desideroso come non mai di proseguire la luna di miele con la ‘Beneamata’.