Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Camarda-Inter, l’annuncio gela i tifosi del Milan

Foto dell'autore

Francesco Camarda è senza dubbio uno dei beniamini del pubblico del Milan che, nonostante il prestito al Lecce di questa stagione, continuano ad apprezzare molto il giovane centravanti che viene considerato uno dei potenziali attaccanti del futuro della squadra rossonera.

Francesco Camarda
Camarda non ha chiuso le porte all’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

In occasione dell’evento “Disegna con i calciatori” della Panini, il centravanti classe 2008 ha parlato del suo futuro, non chiudendo di fatto le porte ad un trasferimento all’Inter, rivale storica dei rossoneri: “Un futuro all’Inter? Ora sono al Lecce e penso al Lecce. Quello che potrà succedere in futuro non lo so, ma al momento sono concentrato su quest’anno”.

Parole che hanno spiazzato i tifosi del Milan che hanno visto nell’attaccante un ragazzo molto attaccato ai colori rossoneri che difficilmente avrebbe accettato un trasferimento in una rivale storica come l’Inter.

/7
280

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Durante la prossima estate verrà presa una decisione sul futuro del giovane attaccante che potrebbe partire di nuovo in prestito, valutando questa volta una destinazione in una big della Serie B.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie