Francesco Camarda è senza dubbio uno dei beniamini del pubblico del Milan che, nonostante il prestito al Lecce di questa stagione, continuano ad apprezzare molto il giovane centravanti che viene considerato uno dei potenziali attaccanti del futuro della squadra rossonera.

In occasione dell’evento “Disegna con i calciatori” della Panini, il centravanti classe 2008 ha parlato del suo futuro, non chiudendo di fatto le porte ad un trasferimento all’Inter, rivale storica dei rossoneri: “Un futuro all’Inter? Ora sono al Lecce e penso al Lecce. Quello che potrà succedere in futuro non lo so, ma al momento sono concentrato su quest’anno”.

Parole che hanno spiazzato i tifosi del Milan che hanno visto nell’attaccante un ragazzo molto attaccato ai colori rossoneri che difficilmente avrebbe accettato un trasferimento in una rivale storica come l’Inter.

Durante la prossima estate verrà presa una decisione sul futuro del giovane attaccante che potrebbe partire di nuovo in prestito, valutando questa volta una destinazione in una big della Serie B.