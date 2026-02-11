Atalanta
Inter-Milan, derby di mercato per un difensore: di chi si tratta

Nuovo derby di mercato tra Inter e Milan: ecco il grande obiettivo dei due club pronti a darsi battaglia nelle prossime settimane.

Inter e Milan sono le principali accreditate a contendersi lo scudetto di quest’anno, ma intanto si accende un nuovo derby anche sul mercato. Sia il club nerazzurro sia quello rossonero sono infatti alla ricerca di un difensore in vista della prossima stagione ed entrambe le dirigenze hanno messo nel mirino Kacper Potulski, difensore centrale polacco classe 2007 del Mainz.

Cristian Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

Lo riferisce in queste ore ‘Sky Sport DE’, secondo cui Marotta e Tare sarebbero al lavoro per superare la concorrenza del Chelsea, che è da mesi sulle tracce del calciatore. Attenzione anche al Como, reduce dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e alla ricerca di un nuovo innesto nel reparto arretrato a disposizione di Fabregas. Potulski, dunque, vanta al momento tantissimi estimatori in Italia e in Inghilterra, ma Inter e Milan puntano ad anticipare tutti e a darsi battaglia in estate per un prospetto di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.

