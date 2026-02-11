Inter-Milan, derby di mercato per un difensore: di chi si tratta

Nuovo derby di mercato tra Inter e Milan: ecco il grande obiettivo dei due club pronti a darsi battaglia nelle prossime settimane.

Inter e Milan sono le principali accreditate a contendersi lo scudetto di quest’anno, ma intanto si accende un nuovo derby anche sul mercato. Sia il club nerazzurro sia quello rossonero sono infatti alla ricerca di un difensore in vista della prossima stagione ed entrambe le dirigenze hanno messo nel mirino Kacper Potulski, difensore centrale polacco classe 2007 del Mainz.

Cristian Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

/7 280 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Questa te la segniamo come autogol. Grande! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 2 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 3 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 4 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club 5 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 6 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 7 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 21% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Lo riferisce in queste ore ‘Sky Sport DE’, secondo cui Marotta e Tare sarebbero al lavoro per superare la concorrenza del Chelsea, che è da mesi sulle tracce del calciatore. Attenzione anche al Como, reduce dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e alla ricerca di un nuovo innesto nel reparto arretrato a disposizione di Fabregas. Potulski, dunque, vanta al momento tantissimi estimatori in Italia e in Inghilterra, ma Inter e Milan puntano ad anticipare tutti e a darsi battaglia in estate per un prospetto di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.