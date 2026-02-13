Atalanta
Si è operato al ginocchio: assenza pesantissima, salta anche l’Inter

L’intervento al Gemelli di Roma: “Artroscopia per meniscectomia selettiva interna”

Si è operato qualche ora fa, c’è il comunicato ufficiale del club. Sarà un’assenza pesantissima, anche perché dovranno fare a meno di lui per diversi big match: incluso quello con l’Inter.

Si è operato al ginocchio: assenza pesantissima, salta anche l'Inter

Charles De Ketelaere è finito sotto i ferri. Il belga si era fatto male nel riscaldamento antecedente alla sfida di campionato con la Cremonese. Un problema non banale al ginocchio, obbligatorio l’intervento.

“Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”.

De Ketelaere out nei prossimi 6 big match dell'Atalanta
Il fantasista belga sarà costretto ai box per circa un mese. Non tanto, ma nei prossimi 30 giorni la squadra di Palladino giocherà ben 6 big match a cui, di fatto, l’ex Brugge dovrà rinunciare. Si parte da sabato 14 con la Lazio, poi quello col Borussia Dortmund (andata e ritorno) valevole per il playoff di Champions col Borussia Dortmund. Di mezzo il Napoli, poi nuovamente la Lazio (semifinale d’andata di Coppa Italia). E per finire quello con l’Inter, del 14 o 15 marzo.

