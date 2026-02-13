L’intervento al Gemelli di Roma: “Artroscopia per meniscectomia selettiva interna”

Si è operato qualche ora fa, c’è il comunicato ufficiale del club. Sarà un’assenza pesantissima, anche perché dovranno fare a meno di lui per diversi big match: incluso quello con l’Inter.

Charles De Ketelaere è finito sotto i ferri. Il belga si era fatto male nel riscaldamento antecedente alla sfida di campionato con la Cremonese. Un problema non banale al ginocchio, obbligatorio l’intervento.

“Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”.

Il fantasista belga sarà costretto ai box per circa un mese. Non tanto, ma nei prossimi 30 giorni la squadra di Palladino giocherà ben 6 big match a cui, di fatto, l’ex Brugge dovrà rinunciare. Si parte da sabato 14 con la Lazio, poi quello col Borussia Dortmund (andata e ritorno) valevole per il playoff di Champions col Borussia Dortmund. Di mezzo il Napoli, poi nuovamente la Lazio (semifinale d’andata di Coppa Italia). E per finire quello con l’Inter, del 14 o 15 marzo.