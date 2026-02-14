Duttile e conosce già la Serie A: è una grande occasione di mercato
Intreccio di mercato tra Inter e Juve, pronte a sfidarsi nel derby d’Italia valevole per la 25esima giornata di Serie A. Possibile accordo per un’operazione a costo zero, commissioni escluse. Nerazzurri e bianconeri potrebbero affondare il colpo dopo che il calciatore ha rifiutato la proposta di rinnovo.
Attenzione alla Juve, ma anche all’Inter per Zeki Celik, jolly della Roma di Gasperini il cui contratto termine alla fine di questa stagione. Stando a quanto filtra, il turco ha respinto con forza l’ultima proposta di prolungamento formulatagli dal club giallorosso: nella sostanza un contratto da circa 2,8 milioni di euro a stagione.
Juve e Inter, Celik grande occasione di mercato
Celik e i suoi agenti sono partiti da una richiesta di 4 milioni, e al momento non sembrano disponibili ad abbassarla. Chi lo rappresenta ha già iniziato il cosiddetto giro delle sette chiesa, un tour tra Serie A ed Europa alla ricerca di un nuovo ingaggio, naturalmente più alto di quello proposto dai Friedkin.
Gasperini non vuole perdere Celik, il quale fa parte della schiera dei suoi fedelissimi, tuttavia l’ex Lille rappresenta una grande occasione di mercato: a zero, duttile e conosce già molto bene la Serie A. Juve e Inter potrebbero davvero tentare l’affondo.