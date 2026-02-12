Sorpresa Inter: affare in Germania, 30 milioni per il nuovo terzino

Potrebbe parlare svedese l’erede di Denzel Dumfries
In vista della prossima stagione l’Inter ragiona sempre anche sul rafforzamento delle corsie esterne. Molto probabilmente andrà via Dumfries, ma anche a sinistra potrebbe servire una alternativa migliore a Carlos Augusto, il quale rende meglio nel ruolo di braccetto.
Proprio per le corsie esterne è emerso negli ultimi giorni un nome del tutto nuovo: quello di Daniel Svensson, svedese classe 2002 di piede mancino in grado di agire anche sulla corsia destra. Sarebbe, anzi è un profilo perfettamente in linea con le direttive della proprietà nerazzurra: giovane e dunque rivendibile.
Gli ostacoli sono principalmente due: la concorrenza soprattutto inglese e il prezzo. Stando alle indiscrezioni della ‘Bild’, infatti, il Dortmund parte da una richiesta di 30 milioni di euro. Il club tedesco è notoriamente una bottega cara, i suoi gioielli se li è sempre fatti pagare a peso doro.
🇳🇱 #Inter – Anche oggi allenamento parzialmente in gruppo per Denzel #Dumfries: si avvicina il rientro dell’olandese, che tornerà disponibile tra 10-15 giorni 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/W1GOuFxudh
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 12, 2026
Svensson ha un contratto che scade a giugno 2029. In Champions League, lo scorso 28 gennaio, non ha giocato contro la squadra di Chivu poiché squalificato.