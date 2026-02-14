Atalanta
Niente da fare per Thuram: salta Inter-Juve, doppia novità per Spalletti

Il Derby d’Italia perde un protagonista: ko per infortunio il centrocampista francese, niente duello col fratello Marcus al ‘Meazza’

Juventus in campo senza Khephren Thuram nel big match di questa sera contro la capolista Inter. Il centrocampista francese non ha smaltito la contusione al piede rimediata in allenamento.

Thuram salta Inter-Juventus
Salta così anche il duello tutto in famiglia di San Siro con il fratello Marcus, che farà invece coppia con Lautaro Martinez nell’attacco di Chivu. Negativo il provino di questa mattina alla Continassa per l’ex Rennes, che così non è partito con la squadra direzione Milano.

Spalletti dovrà rivedere quindi i piani a centrocampo, con Thuram che non è stato rischiato anche in vista del primo round dei playoff di Champions League di martedì a Istanbul nella tana del Galatasaray.

Juventus, le scelte anti-Inter di Spalletti: chance per Koopmeiners, sorpasso Miretti

Niente da fare quindi per il più piccolo dei fratelli Thuram, con Luciano Spalletti che cambia la mediana della Juve con l’inserimento di Koopmeiners al fianco di capitan Locatelli.

Spalletti, le scelte contro l'Inter
Grande chance di riscatto dal primo minuto per il nazionale olandese, che al momento si è disimpegnato meglio in difesa che a centrocampo sotto la gestione Spalletti. Si prospetta una novità anche sulla trequarti per il tecnico di Certaldo, considerando il sorpasso di Miretti su Conceicao. Dubbio che Spalletti scioglierà comunque solo a ridosso della partita, dopo la riunione tecnica del pomeriggio. In attacco conferma invece per Jonathan David.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David

