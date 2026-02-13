Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tegola Juve in vista dell’Inter: la mossa di Spalletti per sostituire Thuram

Foto dell'autore

Il centrocampista bianconero potrebbe saltare per infortunio il big match di San Siro: ecco chi giocherebbe in mediana al fianco di capitan Locatelli

Spalletti in ansia per le condizioni di Khephren Thuram. Il centrocampista della Juventus è infatti in dubbio in vista del Derby d’Italia di domani sera al ‘Meazza’ con l’Inter.

Thuram a rischio per Inter-Juve
Khephren Thuram a rischio per Inter-Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Il figlio d’arte nell’ultimo allenamento di questa mattina (dove era presente anche John Elkann insieme alla dirigenza) ha rimediato una forte contusione alla gamba e rischia di saltare il big match contro la capolista e il duello in famiglia col fratello Marcus. La situazione di Thuram verrà rivalutata domani dallo staff medico bianconero e da Spalletti dopo la rifinitura alla Continassa, prima della partenza alla volta di Milano.

Inter-Juventus, Koopmeiners in preallarme se Thuram non recupera

Spalletti è alle prese quindi con il rebus Khephren Thuram, con l’allenatore della Juve che rischia di perdere un pezzo fondamentale della mediana bianconera.

Spalletti, le scelte contro l'Inter
Le mosse di Luciano Spalletti contro l’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Sabato mattina se ne saprà di più sulle condizioni del nazionale transalpino, con Spalletti che potrebbe comunque non rischiare il giocatore in vista anche dei prossimi appuntamenti che attendono la Juventus (martedì c’è l’andata dei playoff di Champions League a Istanbul contro il Galatasaray). Con Thuram a rischio forfait, in preallarme c’è Teun Koopmeiners per affiancare capitan Locatelli in mezzo al campo. Per il resto si va verso il classico 4-2-3-1 spallettiano, con David e Conceicao favoriti per una maglia da titolare nel reparto offensivo. 

/7
634

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners (Thuram); Conceicao, McKennie, Yildiz; David

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie