Tegola Juve in vista dell’Inter: la mossa di Spalletti per sostituire Thuram

Il centrocampista bianconero potrebbe saltare per infortunio il big match di San Siro: ecco chi giocherebbe in mediana al fianco di capitan Locatelli
Spalletti in ansia per le condizioni di Khephren Thuram. Il centrocampista della Juventus è infatti in dubbio in vista del Derby d’Italia di domani sera al ‘Meazza’ con l’Inter.
Il figlio d’arte nell’ultimo allenamento di questa mattina (dove era presente anche John Elkann insieme alla dirigenza) ha rimediato una forte contusione alla gamba e rischia di saltare il big match contro la capolista e il duello in famiglia col fratello Marcus. La situazione di Thuram verrà rivalutata domani dallo staff medico bianconero e da Spalletti dopo la rifinitura alla Continassa, prima della partenza alla volta di Milano.
Inter-Juventus, Koopmeiners in preallarme se Thuram non recupera
Spalletti è alle prese quindi con il rebus Khephren Thuram, con l’allenatore della Juve che rischia di perdere un pezzo fondamentale della mediana bianconera.
Sabato mattina se ne saprà di più sulle condizioni del nazionale transalpino, con Spalletti che potrebbe comunque non rischiare il giocatore in vista anche dei prossimi appuntamenti che attendono la Juventus (martedì c’è l’andata dei playoff di Champions League a Istanbul contro il Galatasaray). Con Thuram a rischio forfait, in preallarme c’è Teun Koopmeiners per affiancare capitan Locatelli in mezzo al campo. Per il resto si va verso il classico 4-2-3-1 spallettiano, con David e Conceicao favoriti per una maglia da titolare nel reparto offensivo.
⚠️ #Juventus – Tegola per #Spalletti: Khephren #Thuram ha rimediato una contusione in allenamento ed è in dubbio per il big match contro l’#Inter del fratello Marcus. Il centrocampista bianconero verrà rivalutazione nella rifinitura di domani 📲 #InterJuve @calciomercatoit pic.twitter.com/2TLi8jbef1
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 13, 2026
La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners (Thuram); Conceicao, McKennie, Yildiz; David