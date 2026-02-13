Tegola Juve in vista dell’Inter: la mossa di Spalletti per sostituire Thuram

Il centrocampista bianconero potrebbe saltare per infortunio il big match di San Siro: ecco chi giocherebbe in mediana al fianco di capitan Locatelli

Spalletti in ansia per le condizioni di Khephren Thuram. Il centrocampista della Juventus è infatti in dubbio in vista del Derby d’Italia di domani sera al ‘Meazza’ con l’Inter.

Il figlio d’arte nell’ultimo allenamento di questa mattina (dove era presente anche John Elkann insieme alla dirigenza) ha rimediato una forte contusione alla gamba e rischia di saltare il big match contro la capolista e il duello in famiglia col fratello Marcus. La situazione di Thuram verrà rivalutata domani dallo staff medico bianconero e da Spalletti dopo la rifinitura alla Continassa, prima della partenza alla volta di Milano.

Inter-Juventus, Koopmeiners in preallarme se Thuram non recupera

Spalletti è alle prese quindi con il rebus Khephren Thuram, con l’allenatore della Juve che rischia di perdere un pezzo fondamentale della mediana bianconera.

Sabato mattina se ne saprà di più sulle condizioni del nazionale transalpino, con Spalletti che potrebbe comunque non rischiare il giocatore in vista anche dei prossimi appuntamenti che attendono la Juventus (martedì c’è l’andata dei playoff di Champions League a Istanbul contro il Galatasaray). Con Thuram a rischio forfait, in preallarme c’è Teun Koopmeiners per affiancare capitan Locatelli in mezzo al campo. Per il resto si va verso il classico 4-2-3-1 spallettiano, con David e Conceicao favoriti per una maglia da titolare nel reparto offensivo.

⚠️ #Juventus – Tegola per #Spalletti: Khephren #Thuram ha rimediato una contusione in allenamento ed è in dubbio per il big match contro l’#Inter del fratello Marcus. Il centrocampista bianconero verrà rivalutazione nella rifinitura di domani 📲 #InterJuve @calciomercatoit pic.twitter.com/2TLi8jbef1 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 13, 2026

/7 634 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 2 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. 3 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 4 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 5 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 6 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 7 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 10% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners (Thuram); Conceicao, McKennie, Yildiz; David