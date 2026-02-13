Inter, Bisseck tra rinnovo e addio: individuato il sostituto | ESCLUSIVO

Il difensore centrale tedesco ha molti estimatori in Premier League e piace al Bayern Monaco

Dopo un avvio di stagione non facile, con i rumors su un possibile addio a gennaio, Yann Bisseck ha pian piano conquistato la fiducia di Cristian Chivu. Adesso si può considerare a tutti gli effetti un titolare dell’Inter al posto di Acerbi e con l’accentramento di Akanji. Nonostante un contratto rinnovato sedici mesi fa fino al 2029, il suo futuro è tutto da scrivere.

L’Inter è soddisfatta del suo rendimento, con il Ds Ausilio che è il suo primo estimatore. Il mese scorso ha incontrato il suo entourage e, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, in primavera è previsto un nuovo meeting tra le parti per valutare un ulteriore rinnovo fino al 2030 con aumento dell’ingaggio rispetto agli 1,5 milioni di euro netti attuali percepiti dal difensore centrale tedesco.

/7 633 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 2 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 3 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club 4 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 5 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Questa te la segniamo come autogol. Grande! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 6 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. 7 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 10% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Di pari passo, però, i nerazzurri hanno fissato anche il prezzo del cartellino di Bisseck a 40 milioni di euro. In estate potrebbe esserci un assalto dal Bayern Monaco per riportarlo in Germania e dai club della Premier League inglese. Sempre secondo la nostra redazione, in caso di cessione l’Inter pensa a Pietro Comuzzo, centrale classe 2005 attualmente in forza alla Fiorentina, per rinforzare il reparto arretrato.