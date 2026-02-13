Inter, Bisseck tra rinnovo e addio: individuato il sostituto | ESCLUSIVO

Il difensore centrale tedesco ha molti estimatori in Premier League e piace al Bayern Monaco
Dopo un avvio di stagione non facile, con i rumors su un possibile addio a gennaio, Yann Bisseck ha pian piano conquistato la fiducia di Cristian Chivu. Adesso si può considerare a tutti gli effetti un titolare dell’Inter al posto di Acerbi e con l’accentramento di Akanji. Nonostante un contratto rinnovato sedici mesi fa fino al 2029, il suo futuro è tutto da scrivere.
L’Inter è soddisfatta del suo rendimento, con il Ds Ausilio che è il suo primo estimatore. Il mese scorso ha incontrato il suo entourage e, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, in primavera è previsto un nuovo meeting tra le parti per valutare un ulteriore rinnovo fino al 2030 con aumento dell’ingaggio rispetto agli 1,5 milioni di euro netti attuali percepiti dal difensore centrale tedesco.
Di pari passo, però, i nerazzurri hanno fissato anche il prezzo del cartellino di Bisseck a 40 milioni di euro. In estate potrebbe esserci un assalto dal Bayern Monaco per riportarlo in Germania e dai club della Premier League inglese. Sempre secondo la nostra redazione, in caso di cessione l’Inter pensa a Pietro Comuzzo, centrale classe 2005 attualmente in forza alla Fiorentina, per rinforzare il reparto arretrato.