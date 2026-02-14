Juve, annuncio bomba: “Donnarumma al posto di Di Gregorio”

Tiene banco in casa Juventus la questione portiere: ecco l’annuncio che fa sognare il popolo di fede bianconera.

Tra pochissime ore sarà impegnata sul campo dell’Inter nell’atteso derby d’Italia, ma in casa Juventus tiene banco anche la questione portiere. Michele Di Gregorio è reduce da una prima metà di stagione non certo altisonante in bianconero e, dunque, continuano a susseguirsi delle voci di mercato su un suo possibile addio in estate.

Ma chi dovrebbe prendere la Juve al posto dell’ex Monza? A questa domanda ha risposto l’ex bianconero Stefano Tacconi nel corso di un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Nella carriera di qualsiasi portiere, arriva prima o poi un momento negativo. Parliamo di un qualcosa di inevitabile. Di Gregorio mi piace, ma lo cambierei solo per portare Donnarumma a Torino e non Vicario“.

Un annuncio che fa sognare il popolo di fede bianconera. Donnarumma è legato al Manchester City da un contratto fino al 30 giugno 2030, ma le sorprese nel mercato sono sempre dietro l’angolo e a Torino sognano un approdo dell’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia.