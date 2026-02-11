Atalanta
Disastro Tottenham, sorride l’Inter: Vicario si avvicina

Continua il momento difficile del Tottenham in Premier League con la squadra inglese che è ormai a soli cinque punti di distanza dalla zona retrocessione e con lo spettro di restare fuori dalle prossime competizioni europee.

Inter, si avvicina Vicario

Stagione molto difficile per gli Spurs che, eccezion fatta per la conquista dell’accesso agli ottavi di finale della Champions League, sono fuori sia dalle coppe nazionali che, a meno di clamorose rimonte, dalla possibilità di centrare l’accesso alle coppe europee dal campionato.

Se la squadra londinese non dovesse raggiungere la qualificazione alle prossime competizioni europee, più di qualche pezzo pregiato della rosa potrebbe salutare la squadra in estate e tra questi potrebbe esserci Guglielmo Vicario.

Il portiere italiano rappresenta la prima scelta dell’Inter per quello che riguarda la porta della prossima stagione considerato il fatto che Yann Sommer appare destinato a salutare alla scadenza del contratto. Un affare non semplice dal punto di vista economico, ma i nerazzurri potrebbero decidere di puntare sull’ex Empoli per blindare la propria porta per diversi anni.

