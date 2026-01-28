Atalanta
Inter-Vicario: arrivano conferme, ottime notizie per i nerazzurri dall’Inghilterra

L’Inter si avvicina a Guglielmo Vicario in vista della prossima stagione con i nerazzurri che potrebbero sostituire Yann Sommer con l’estremo difensore del Tottenham, giunto probabilmente al suo ultimo anno con la maglia degli Spurs.

Il portiere della nazionale italiana sembra essere il primo obiettivo dell’Inter per il prossimo campionato con il club pronto a regalare a Cristian Chivu un estremo difensore di livello internazionale per la prossima stagione.

Stando a quanto affermato da TalkSport, il Tottenham sarebbe alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, mettendo nel mirino Robin Roefs, estremo difensore del Sunderland, pronto a trasferirsi negli Spurs a partire dall’estate.

Gli Spurs starebbero valutando l’acquisto del portiere del Sunderland proprio per il fatto che Vicario sembrerebbe sempre più vicino ad un trasferimento dall’Inter. Già in precedenza la nostra redazione aveva individuato in Vicario il portiere in cima alla lista dei desideri dei nerazzurri, pronti a fare un tentativo per riportare l’ex Empoli in Serie A.

