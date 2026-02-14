Atalanta
Sarri via dalla Lazio per un’altra panchina di Serie A: annuncio in diretta

Cambia di colpo il futuro di Maurizio Sarri: l’annuncio in diretta scuote in queste ore i tifosi della Lazio.

A poche ore dalla sfida tra Lazio e Atalanta, in programma oggi alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, arriva un clamoroso annuncio per quel che concerne il futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, che nell’ultimo periodo ha avuto più di uno screzio con la società, potrebbe infatti cambiare aria al termine di questa stagione.

A confermarlo in diretta è il giornalista di ‘Rai Sport’, Paolo Paganini, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘Radio FirenzeViola’ nel corso di “Viola amore mio”: “Secondo il mio punto di vista, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. Paratici stravede per il tecnico della Lazio e lo portò lui stesso anni fa alla Juventus. Con Sarri, che già qualche tempo fa è stato accostato proprio alla panchina viola, si potrebbe aprire un ciclo“.

Annuncio bomba, dunque, in queste ore sul futuro del tecnico della Lazio: la concentrazione è tutta rivolta al campo e al match odierno contro l’Atalanta, ma attenzione a questa pista in vista della prossima estate.

