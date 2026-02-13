Acerbi saluta l’Inter a zero: la destinazione è davvero sorprendente | CM

Atalanta
Acerbi saluta l'Inter a zero: la destinazione è davvero sorprendente

Aggiornamenti importantissimi sul futuro di Francesco Acerbi: ecco dove potrebbe andare a giocare il centrale nerazzurro. 

Nell’ultimo periodo ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Chivu ed è stato impiegato davvero poco. Adesso, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, appare quasi scontato l’addio di Francesco Acerbi all’Inter al termine della stagione in corso.

Simone Inzaghi
Simone Inzaghi (Ansa Foto)

Il centrale di Vizzolo Predabissi classe ’88 vanta diversi estimatori in giro in Italia e altrove, ma l’ultima indiscrezione è a dir poco sorprendente: secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, Simone Inzaghi sarebbe intenzionato a portare Acerbi all’Al-Hilal.

Acerbi non avrebbe alcun problema a raggiungere l’allenatore che lo ha valorizzato più di tutti, pima con la casacca della Lazio e poi all’Inter prima del trasferimento dello stesso Simone Inzaghi in Arabia Saudita. E in estate le strade dei due potrebbero incrociarsi addirittura per la terza volta, anche se le sorprese nel calciomercato sono sempre dietro l’angolo e da qui ai prossimi mesi tutto può ancora succedere.

