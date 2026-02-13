Acerbi saluta l’Inter a zero: la destinazione è davvero sorprendente | CM

Aggiornamenti importantissimi sul futuro di Francesco Acerbi: ecco dove potrebbe andare a giocare il centrale nerazzurro.

Nell’ultimo periodo ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Chivu ed è stato impiegato davvero poco. Adesso, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, appare quasi scontato l’addio di Francesco Acerbi all’Inter al termine della stagione in corso.

Il centrale di Vizzolo Predabissi classe ’88 vanta diversi estimatori in giro in Italia e altrove, ma l’ultima indiscrezione è a dir poco sorprendente: secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, Simone Inzaghi sarebbe intenzionato a portare Acerbi all’Al-Hilal.

/7 633 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 2 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 3 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club 4 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 5 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Questa te la segniamo come autogol. Grande! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 6 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 7 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 10% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Acerbi non avrebbe alcun problema a raggiungere l’allenatore che lo ha valorizzato più di tutti, pima con la casacca della Lazio e poi all’Inter prima del trasferimento dello stesso Simone Inzaghi in Arabia Saudita. E in estate le strade dei due potrebbero incrociarsi addirittura per la terza volta, anche se le sorprese nel calciomercato sono sempre dietro l’angolo e da qui ai prossimi mesi tutto può ancora succedere.