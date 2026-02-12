Mkhitaryan firma subito, colpo di scena: dove giocherà l’anno prossimo

Clamorosa svolta per quel che concerne il futuro del centrocampista armeno: nessuno se lo aspettava in casa Inter.
Oaktree ha più volte ribadito di voler puntare su profili giovani per il futuro, ma adesso l’Inter è pronta a fare un’eccezione per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno ha da poco compiuto 37 anni, ma è troppo importante per gli equilibri tecnico-tattici del club nerazzurro e adesso il suo futuro sta per risolvere un grande colpo di scena.
Cristian Chivu (Ansa) – Calciomercato.it
Secondo l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, Marotta starebbe infatti valutando l’idea di proporre a Mkhitaryan il rinnovo del contratto di un anno, visto che quello attuale scade il prossimo 30 giugno 2026. Si tratterebbe di un investimento molto contenuto, che rientrerebbe perfettamente nei parametri fissati dall’Inter, senza dimenticare che lo stesso calciatore sarebbe ben lieto di proseguire la sua avventura in nerazzurro. Tutto ribaltato, dunque, rispetto a qualche settimana fa: si avvicina a grandi passi il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027 di Mkhitaryan con l’Inter.