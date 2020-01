CALCIOMERCATO JUVENTUS CHONG / Spazio ai giovani nella 'Vecchia Signora'. Il progetto della Juventus è lungimirante e prosegue sulla linea verde, considerati gli ultimi investimenti della società: da de Ligt a Kulusevski, Romero, Pellegrini, Demiral e tanti altri, un affare da 250 milioni di euro circa che dovrebbe però proseguire con nuovi investimenti importanti nelle prossime sessioni di calciomercato. Così, come accadde anni fa con Pogba, i bianconeri si apprestano a strappare un nuovo prospetto al Manchester United: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, caccia a Eriksen: la decisione del Manchester United

Calciomercato Juventus, colpo Chong dal Manchester United: le ultime

La Juventus, riporta 'Tuttosport', sarebbe molto vicina a Tahith Chong, ala destra classe 1999 dello United.

Il giocatore, con un'operazione in stile Pogba, sarebbe vicino alla firma con i bianconeri, che in estate potrebbero quindi prelevarlo a parametro zero, considerando la scadenza del suo contratto a giugno 2020. Valutato tra i migliori prospetti della sua generazione, Chong sembra quindi pronto all'esperienza italiana. Ma non è l'unico obiettivo nella lista di, che prevede tanti altri nomi: la Juve ha già seguito da vicino Szoboszlai del Salisburgo , ma monitora anche Troy(17 anni, del), Tommaso(classe 2002 del), Noah(classe 2000 del), Ferran(ala destra 20enne del) e Joao(terzino destro 19enne del).

LEGGI ANCHE >>> Inter, prove di sgambetto alla Juventus sul 'nuovo Pogba'

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona