Calciomercato Inter, siparietto Marotta: sorrisi su Politano e Young

CALCIOMERCATO INTER MAROTTA SIPARIETTO YOUNG POLITANO MILAN / Mercato in totale fermento in casa Inter con il centrocampo e non solo da rinforzare per Beppe Marotta, attivissimo su più fronti in questi primi giorni del 2020 anche sul versante uscite. In entrata Vidal è il primo nome per la mediana mentre nelle ultime ore sta prendendo quota quello di Ashley Young per la fascia nonostante le resistenze del Manchester United che non vorrebbe cederlo già a gennaio.

In uscita invece Matteo, precedentemente avvicinato alin un ipotetico scambio con è stato accostato al Milan . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, siparietto Marotta su Young e Politano

Marotta, presente alla conferenza stampa di presentazione dell’Album delle Figurine Panini, è stato stuzzicato sui nomi più caldi del momento. Prima un sorriso accennato dal dirigente interista quando è stato pronunciato il nome di Ashley Young e poi un sorriso più convinto accompagnato da un gesto con la mano che mima il 'quasi' quando si è parlato di un Politanoin ottica Milan. Un siparietto curioso che pone ancora più interrogativi sul mercato nerazzurro.

Calciomercato Inter, obiettivi nerazzurri: parla Marotta

Il dirigente dell'Inter, Beppe Marotta ha anche preso la parola a margine: "Ci sono tante voci e si potrebbero fare diversi nomi. Noi lavoriamo costantemente e siamo operativi in questa finestra. Quello che non succedere ora può succedere stasera. È giusto fare qualcosa, perché è un momento importante per l'Inter. Vidal è uno degli obiettivi, anche se le cose più importanti nel mercato di gennaio si concludono verso la fine. Dobbiamo centrare degli obiettivi importanti per migliorare questa rosa e dunque è normale che incontreremo delle difficoltà".

