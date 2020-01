CALCIOMERCATO SASSUOLO SCAMACCA BENFICA DE TOMAS ESPANYOL / Colpo in attacco per l'cha ha prelevato ufficialmente dal Benfica Raúl de Tomàs. Il centravanti, che ha già svolto le visite mediche di rito, arriva dai lusitani per ben 20 milioni di euro ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Colpaccio quindi anche per il club portoghese che piazza una cessione di lusso potendo quindi reinvestire l'importante cifra acquisita in queste ore.

In tal senso il colpo in attacco del Benfica, come rivelato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, potrebbe essere Gianluca Scamacca per cui il Sassuolo richiederebbe ben 25 milioni di euro. Il 21enne attualmente in prestito all'Ascoli ha realizzato finora 10 gol e potrebbe essere il grande colpo in uscita dei neroverdi che farebbero così una importante plusvalenza.

