CALCIOMERCATO INTER YOUNG / Importanti novità sul fronte Ashley Young in casa Inter. Il laterale inglese avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo annuale del Manchester United. Il 34enne è in scadenza di contratto a giugno e vuole solo i nerazzurri. Resta però da superare la resistenza dei 'Red Devils', che non vogliono privarsi del giocatore a gennaio e puntano ora a trattenerlo anche nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

