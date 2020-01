CALCIOMERCATO MILAN AGENTE REINA / Sono ore calde per il trasferimento di Pepe Reina all'Aston Villa. Come anticipato ieri, il portiere spagnolo ha raggiunto un accordo con il club inglese e in mattinata il suo agente, Manuel Garcia Quilon, è arrivato a 'Casa Milan' per cercare di chiudere la trattativa.

Dopo l'esperienza al, dunque, per l'ex numero uno del Napoli si prospetta un ritorno in Premier League e una nuova esperienza da titolare. Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI

A 37 anni, con un contratto in vigore con i rossoneri fino al 2021, il portiere spagnolo si sente ancora bene e vuole essere protagonista. Per questo, dopo aver collezionato una sola presenza in stagione, ha colto al volo la chiamata del club di Birmingham che naviga poco sopra la zona retrocessione in Premier ed è dovuta tornare sul mercato dopo l'infortunio dell'estremo difensore titolare Tom Heaton. Ora per il Milan parte la caccia ad un nuovo vice-Donnarumma.