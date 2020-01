Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona

CALCIOMERCATO JUVENTUS SCAMBIO BARCELLONA / Giorni importanti anche per il mercato dei giovani in casa Juventus, con il CFO Fabio Paratici al lavoro su più fronti.

Nelle ultime ore avrebbe preso quota anche la pista che porta ad uno scambio con il, dove dovrebbe finire il trequartista brasiliano classe '98 Matheus Pereira, di proprietà della Juve ed attualmente in prestito al Dijon in Francia. Secondo 'Tuttosport' nell'operazione rientrerà dunque l'attaccante Alejandro, classe 2000 nato in venezuela ma con passaporto spagnolo che milita nella formazione B blaugrana e sarà aggregato all'Under 23 bianconera. Operazione ben avviata.