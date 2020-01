CALCIOMERCATO SASSUOLO SCAMACCA BENFICA / Assalto del Benfica a Scamacca del Sassuolo. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, la richiesta del club neroverde per l'attaccante 21enne - attualmente in prestito all'Ascoli dove ha realizzato finora 10 gol - è di 25 milioni di euro. La prima offerta del Benfica di 10 milioni di euro è stata quindi rifiutata.

Il club portoghese, però, non molla: tra i 15 e 18 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita, l’affare si può chiudere.

