Calciomercato Milan, Suso tra rinnovo e addio: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Fischiato ripetutamente anche nella recente gara contro la Sampdoria, Suso prosegue la sua stagione deludente con la maglia del Milan.

Il talento spagnolo classe 1993, che in questa stagione ha realizzato soltanto un gol e due assist in sedici presenze, sembra tornare al centro di indiscrezioni che lo vorrebbero lontano dai rossoneri nel calciomercato invernale o a fine stagione: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, le ultime su Suso

Con il contratto in scadenza a giugno 2022, Suso da tempo è alla ricerca di un nuovo accordo con il Milan. Tuttavia, nonostante le insistenze del procuratore, che chiede un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, riporta 'Tuttosport', per lui non è esclusa la cessione in caso di offerte congrue. I rossoneri, che lo acquistarono a cifre ridotte dal Genoa, infatti, potrebbero essere ingolositi da una possibile plusvalenza, anche se ad oggi sembra difficile poter chiedere 40 milioni di euro, cifra in passato riferita alla valutazione del giocatore.

