CALCIOMERCATO JUVENTUS RUBEN NEVES / La sensazione è che nel prossimo calciomercato estivo la Juventus possa operare diversi cambiamenti a metà campo. Un'idea in entrata potrebbe essere Ruben Neves, centrocampista di sostanza ma anche grande qualità in forza al Wolverhampton e soprattutto facente parte della scuderia di Jorge Mendes.

Calciomercato Juventus, Mendes 'agevola' l'arrivo di Neves: contropartita nell'affare

I rapporti con l'agente di Cristiano Ronaldo sono eccellenti e ovviamente potrebbero rendere più agevole l'operazione con il club inglese, su cui peraltro è fortissimo l'ascendente dello stesso famoso procuratore.

potrebbe sfruttare la 'carta' Rugani, ammesso che il difensore non vada via già in questa sessione (su di lui Leicester e Arsenal ), per ridurre le pretese dei Wolves, circa 40-50 milioni di euro. Abilissimo sui calci da fermo, Neves sarebbe una pedina preziosa peressendo in grado di giocare sia davanti la difesa che sulla trequarti.

