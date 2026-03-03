Atalanta
Marotta blinda Pio Esposito: “Non vogliamo venderlo”

Intervistato da Mediaset a pochi minuti dall’inizio di Como-Inter, Giuseppe Marotta ha commentato le voci relative all’interessamento da parte dell’Arsenal nei confronti di Pio Esposito.

Il presidente dell’Inter ha fatto il punto anche sulle possibilità di vedere Nico Paz con la maglia dell’Inter in futuro, spegnendo però i sogni dei tifosi nerazzurri per via della possibilità da parte del Real Madrid di riportarlo nella capitale spagnola.

Questo quando affermato da Giuseppe Marotta: “Nico Paz è un giocatore interessante. Un talento che ha una grande carriera davanti. Mi pare sia di prorietà del Real Madrid che ha il diritto di riacquisto nei confronti del Como. È stato bravo il Como a non prenderlo. Non è vero che l’Arsenal ci ha chiesto Pio Esposito“.

Marotta ha poi proseguito: “L’Inter non è una società che fa del player trading il suo metodo principale. Lui è un prodotto del settore giovanile e lo vogliamo tenere, poi è vero che nel calcio tutto può accadere, ma si tratta di un futuro molto lontano. Il derby decisivo per lo scudetto? No, sarà importante per dare continuità, ma si può cadere anche con le piccole e ci sono ancora tante giornate da disputare”.

